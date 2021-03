Socorro Neri deve assumir Secretaria de Educação do governo Gladson Cameli 

O governador Gladson Cameli deverá efetuar a troca no órgão nas próximas semanas

A ex-prefeita de Rio Branco, a professora Socorro Neri (PSB), está cotada para assumir o comando da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes (SEE), no lugar do atual gestor da pasta, Mauro Sérgio Cruz.

Segundo fontes do Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli deverá efetuar a troca no órgão nas próximas semanas, tudo vai depender da disponibilidade da ex-prefeita em assumir o cargo. Mauro está na pasta desde o início da gestão.

Um dos motivos da mudança na pasta é a afinidade de Cameli com a professora, que detém ampla experiência na função. Antes de entregar o cargo de prefeita, o governador Gladson Cameli já havia dito que Neri seria convidada a assumir um cargo de confiança na equipe governamental do Estado.

