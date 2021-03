TCE determina que prefeito devolva parte de salário retirado de servidores da Educação em Epitaciolândia

Na manhã desta quarta-feira (10), o presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimarães, acompanhado dos vereadores Messias Lopes, Pântico da Água e Zé Maria, juntamente com as representantes da categoria da Educação, Silvanara Barbosa e Márcia Lima, estiveram reunidos em Rio Branco com a equipe técnica e o presidente do tribunal de contas do Acre (TCE/AC), Ronald Polanco Ribeiro.

No momento, o presidente Ronald Polanco informou que o município de Epitaciolândia está apto e liberado para fazer o pagamento da educação sem os descontos que vinham sendo feitos nos últimos dois meses.

Frisando ainda que de acordo com o limite da despesa pessoal do município, não há impedimento para o pagamento do aumento que foi concedido em 2016 pela câmara junto à prefeitura.

O prefeito terá que devolver o dinheiro retirado de cada servidor, já que o aumento foi considerado legal.

Confira abaixo o documento anexado, assinado pelo presidente do Tribunal de Contas do Acre.

