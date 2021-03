Vídeo: mulher leva idoso morto a banco para receber benefício

Na tentativa de receber os benefícios do ex-marido, uma mulher – cuja identidade não foi revelada – levou o idoso já morto a uma agência bancária, no Setor Leste Vila Nova, na capital goiana. A situação curiosa chamou a atenção do gerente do banco que acionou a Polícia Militar (PMGO).

Segundo informações iniciais da PM, a mulher foi ao banco e colocou o ex-marido em uma cadeira de rodas, virado de costas para o atendente e tentou sacou o dinheiro do homem. O casos ocorreu em uma agência do Bradesco. O portal Mais Goiás teve acesso ao vídeo da câmera de segurança do local, que mostra a vítima já prostrada na entrada da agência bancária. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

