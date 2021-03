Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan revelam nome do bebê

Humorista ainda brincou com os seguidores: "Vou ter que decepcionar, mas não vai ser Jeredy"

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan revelam nesta quarta-feira (10), o nome do bebê. O casal fez questão de compartilhar em sua redes sociais que o pequeno se chamará João Miguel.

A estudante de engenharia civil compartilhou a novidade nos Stories de seu Instagram.

“Chorem com a gente. Vem João Miguel. Mamãe ama tu”, se derreteu. “Você foi tão desejado, tão esperado… A realização de um sonho, de ter uma família está quase realizada. João Miguel, mamãe e papai te ama e esperam ansiosos pela sua chegada”, completou.

Já, o humorista mostrou o vídeo do chá de revelação do bebê, mesmo dia em que a pediu em casamento.

Nas imagens, ele aparece ansioso vestindo roupa rosa e ela um vestido azul. Também é possível vê-los posando para fotos na ocasião.

Em um outro momento, um amigo do casal – o único que sabia o gênero do bebê – chega no local carregando um cachorro que vestia roupa azul e em seguida todos comemoram.

Até que Whindersson a pede em casamento ajoelhando-se no chão.

Na legenda, ele ainda completou:

“Vou ter que decepcionar, mas não vai ser Jeredy. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Vai se chamar João Miguel! Eu e Maria pensamos bem e achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série, pra não passar os problema do pai”, brincou. “Tbm pensamos em botar tipo filho de gringo que coloca nome aleatório em seus filhos tipo, porta, cadeira, garfo, se fosse menina seria espátula. Então João Miguel é lindo de príncipe, de anjo, nome de rua, de tudo no mundo da certo com João Miguel .E que fique aqui o exemplo aos pai botar nome decente nos seus filhos. Eu sei que eles tão lendo”, escreveu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários