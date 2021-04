Ano letivo 2021 da rede pública estadual do Acre inicia no dia 3 de maio

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, realiza uma sequência de formações online, para as equipes gestoras dos Núcleos da SEE no interior, equipes gestoras das escolas e professores de todas as modalidades de educação básica do Estado, em preparação ao ano letivo de 2021, que irá começar no dia 3 de maio.

A formação é dividida por módulos, contempla todas as modalidades da educação básica e as equipes dos núcleos foram as primeiras a serem contempladas, para que possam replicar os conteúdos nos municípios, tanto com os gestores, como com os professores.

Mesmo antes de iniciar as formações, equipes da educação básica realizaram reuniões via web para alinhar e explicar como seria desenvolvida a formação na plataforma. A cada dia, foram repassadas as informações sobre as diversas modalidades de ensino.

As equipes de Rio Branco preparam os gestores e professores locais, enquanto os núcleos da SEE nos municípios estão replicando as informações obtidas na formação.

A grande novidade de 2021 na formação continuada é a oferta de mentorias durante o curso, para que os participantes possam tirar as dúvidas relacionadas aos conteúdos da formação, com direito ao agendamento de horário para atendimento.

A SEE tem parceria com as redes municipais em todo percurso formativo realizado e abre vagas para as secretarias interessadas em participar da formação. Basta enviar os nomes dos cursistas para receber o link de inscrição.