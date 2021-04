Anvisa lista pontos críticos que impedem a aprovação da Sputnik V

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se manifestou contrária à importação excepcional de doses prontas da vacina Sputnik V pelo governo do estado do Maranhão ao apontar em nota técnica diversas inconsistências nos ensaios clínicos do imunizante, que não atendeu às exigências nacionais.

Essa semana, com as informações desse parecer técnico, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o prazo máximo de 30 dias para que o órgão regulador respondesse ao pedido de aquisição do imunizante.

De acordo com a nota técnica, os estudos foram insuficientes em demonstrar com clareza diversos aspectos que deveriam apresentar a capacidade da vacina de imunizar com segurança.

Em documento obtido pelo âncora da CNN, Kenzô Machida, a Anvisa apresenta uma série de incertezas e pontos críticos relacionados à segurança e eficácia da vacina Sputinik V.

