Bebê de apenas 40 dias morre por Covid-19: ‘Ela ficou intubada e não aguentou’, diz mãe

Stefanine explicou ao G1 que a filha, Isadora, tinha nascido no dia 04 de março, e após 15 dias, a bebê começou a apresentar os sintomas da Covid-19. De pronto, a família levou Isadora para um Hospital Infantil de Campo Grande, porém, de acordo com a mãe, o quadro da filha piorou. “Com a piora, ela foi mandada para o Hospital da Cassems, onde foi intubada”, disse Stefanine.

A mãe percebeu que a filha não estava melhorando, pois segunda ela, nos últimos dias, começou a receber inúmeras ligações do hospital particular, e no início da tarde desta segunda (13), Stefanine foi informada que Isadora não havia resistido.

“Eu já sabia que ia acontecer o pior, recebemos a notícia hoje. Eu achei estranho o hospital pedir para ir visitar ela, quando foi hoje na hora do almoço eles me falaram que ela morreu”, com a voz embargada, relembrou Stefanine.

Isadora ficou intubada por 15 dias e morreu por Covid — Foto: Stefanine Almeida/Arquivo pessoal

Isadora é a segunda filha de Stefanine, ela relatou ao G1 que se sentiu impotente diante da situação. “Estou arrasada, porque eu não pude fazer nada. Fiquei com ela 15 dias e voltou para o hospital, ficou mais lá [hospital] do que comigo”, disse.

Stefanine irá enterrar a filha em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, local onde os avós paternos residem. A mãe da bebê, triste ao relembrar da morte, levantou alerta à população em relação aos cuidados contra a Covid-19:

“Quero que as pessoas tenham mais consciência. As crianças ficam mal mesmo. Eu achava que criança pegando isso não tinha nenhum problema e eu percebi que o negócio é muito grave”, disse Stefanine.

Triste, Stefanine Almeida, de 28 anos, sofre com a perda da filha para Covid — Foto: Stefanine Almeida/Arquivo pessoal

A mãe relembra de momentos da gestação e diz que “conversava com a Isadora o tempo todo. Eu amava ela muito. Uma semana antes de ganhar eu peguei dengue, me recuperei da dengue e ela nasceu. Depois me recuperei da cesárea e veio essa Covid. Está tudo muito confuso, aconteceu muita coisa”, finalizou Stefanine.