Bruna Marquezine usou as redes sociais para expressar seu fascínio com a performance da cantora IZA na noite da sexta-feira (9/4), na festa do Big Brother Brasil 21.

“Repensando toda uma vida assistindo Iza no BBB21. Como pode uma pessoa fazer a gente questionar a nossa sexualidade assim, né”, disse a artista.

