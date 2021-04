Chef acreana é a ganhadora do “Prêmio Dolmã Piauí” do Acre

Saulo Abrahão e Luiz Ferraz curtiram alguns dias a dois em uma viagem romântica para Caraíva, uma vila a beira-mar localizada em meio ao espetacular Litoral Sul da Bahia. E em seus perfis no Instagram, fotos do paraíso mais encantador da Costa do Descobrimento. Fofos!

Festival Internacional Pachamama: Cinema de Fronteira

Vem aí a XI edição do Festival Internacional Pachamama: Cinema de Fronteira, um dos principais eventos de mostras de filmes na Amazônia e América Latina. Neste ano por conta da situação que o estado e o país atravessam com relação à pandemia do novo coronavírus o Pacha será inteiramente on-line. Acompanhe a programação pelo Facebook: cinemadefronteira; Instagram: festivalpachamama e Twitter: @fest_pachamama.

Leandro Rocha e Marcelo Messias estão em uma nova lua de mel e não podiam ter escolhido um lugar mais paradisíaco: as Ilhas Maldivas. Os dois estão amando os dias de dolce far niente no paraíso, e têm compartilhado os melhores momentos da viagem no Instagram.

EcoBrasilFest – Festival EcoBrasil de Arte e Cinema Ambiental

Além de filmes nacionais, produções dos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Venezuela, Portugal e Hungria, entre outros países, fazem parte da programação do “EcoBrasilFest – Festival EcoBrasil de Arte e Cinema Ambiental”, que tem início no dia 22 de abril, data em que se comemora o Dia Mundial da Terra. São 28 títulos selecionados pela organização que poderão ser conferidos gratuitamente no site oficial do evento: http://www.ecobrasilfest.com.br.

*** Para reforçar o debate, ele conta que durante o festival também serão realizadas lives diárias sobre temas diversos relacionados à preservação do meio ambiente, e com a participação de convidados especiais como o diplomata e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e representantes de ONGs como Greenpeace, Fundação Amazônia Sustentável e SOS Mata Atlântica.

*** Todos os filmes ficarão disponíveis na plataforma durante os 8 dias do evento (até 28 de abril) para serem assistidos a qualquer momento. A transmissão das lives será também pelo site oficial do EcoBrasilFest sempre às 20h, com exceção da de domingo, dia 25 de abril, que será às 16h. Lá também está a programação completa desses encontros com os dias, horários, temas e convidados.

O empresário Handerson Vasconcelos mudou de idade na última sexta-feira (2). A data foi celebrada em famílias. Querido como ele é, passou o dia recebendo homenagens nas redes sociais. Merece. Felicidade e saúde!

Lei Aldir Blanc

O plenário do Senado aprovou na quarta-feira (31) um projeto que retoma a Lei Aldir Blanc, criada no ano passado para ajudar profissionais do setor cultural durante a pandemia da Covid-19. O texto, que agora segue para a Câmara, permite a estados e municípios a utilização, até o fim deste ano, de recursos reservados para cumprir a lei, mas que, na prática, estão parados.

***Pela proposta, os estados e municípios que ainda tiverem dinheiro remanescente da lei poderão destinar os recursos da seguinte forma: Parcela mensal R$ 600 a trabalhadores sem vínculo formal da área da cultura; manutenção dos espaços artísticos, e de micro e pequenas empresas que, por conta do isolamento social, tiveram que interromper seu funcionamento. Esse subsídio pode variar entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

Show de onde vem o samba? E… Onde estavam as mulheres? Hoje, às 19 horas, com o grupo Moças do Samba e Anderson Liguth, através das nossas redes sociais (@mocasdosamba, @sambapopularlivre e no You Tube Moças do Samba). O show é um passeio pela história do samba desde a vinda dos escravizados para o Brasil até a década de 70 contando, cantando e pontuando acontecimentos importantes que culminaram com o surgimento desse ritmo musical e patrimônio cultural brasileiro. Aplausos

O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é o primeiro presidente dos EUA a discursar no Dia da Visibilidade Trans, celebrada no dia 31 de março. O presidente emitiu uma proclamação forma reconhecendo oficialmente o dia da visibilidade trans. No comunicado, o presidente eleito elogia toda a luta da comunidade e reforça seu apoio e inclui atletas e estudantes trans como seus aliados politicamente.

*** O atual presidente, além de parabenizar o progresso com relação aos direitos civis para pessoas LGBTQI+, apontou inúmeras dificuldades que, infelizmente, ainda são enfrentadas diariamente.

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) esteve na última segunda-feira (5) com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, levando a preocupação de que é urgente que se mande mais vacinas para o Acre. Segundo a deputada, o estado é um dos menores e um dos mais distantes dos grandes centros do país, e, por isso, seria mais barato para o governo imunizar toda a população do que pagar voos extras para retirar pacientes do Acre. Dia 31 de março foi o aniversário da nossa ex-miss Acre e influenciadora digital Kailane Amorim. Querida como ela é recebeu, ao longo do dia, em todas as redes sociais, inúmeras homenagens de seguidores, fãs e de amigos. Neste aniversário a bela teve um motivo a mais para comemorar, pois ela e seu amado André Parigot estão grávidos do primeiro filho que se chamará Pedro Henrique. Parabéns! A chef de cozinha Raffa Brozzo, proprietária do Restaurante Quentinhas Express, que funciona no Ministério Público do Acre (MPAC), foi a ganhadora do "Prêmio Dolmã Piauí" do Acre. A cerimônia foi on line e logo após o anúncio da premiação a chef recebeu a visita do também chef, Deocleciano Brito, Embaixador da Gastronomia Brasileira que lhe entregou simbolicamente o troféu. Cada estado brasileiro teve seu chef premiado. Essa premiação já acontece há alguns anos e é considerada o Oscar da gastronomia brasileira. Parabéns chef Raffa Brozo.

*** Você encontra Actrisave™ na Rosasfarma, agora com novo endereço, na Rua Quintino Bocaiva 1546, próximo ao Mundo dos Plásticos, ou pelo telefone 98401-5916.

A Cia Fluxo de Dança marca presença no III Fedaquiry (Festival de Dança do Aquiry), promovido pela Cia Garatuja de Artes Cênicas. O espetáculo de dança contemporânea “O Boto” será apresentado, gratuitamente, na próxima segunda-feira (12/04), às 20h, ao vivo pelo Facebook (perfil da Cia Garatuja) e plateia reduzida na Casa de Cultura da Gameleira. O público também poderá acompanhar a apresentação pelo perfil do Instagram @fluxociadedanca. Foto/Heder Carlos.

A jornalista Rose Farias apagou as velinhas na terça-feira (6). A data foi comemorada em família conforme o momento exige. Paz, amor e Saúde!