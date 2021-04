Conheça o projeto Feira Segura, promovido pelo Senar em Rio Branco

Você conhece o projeto Feira Segura? Em 2020, diante do cenário de pandemia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou este projeto para auxiliar principalmente os pequenos produtores rurais.

O principal objetivo é promover as feiras livres com segurança, permitindo que os produtores rurais possam vender suas produções evitando o contágio por coronavírus.

Neste mês, a regional acreana do Senar traz a primeira edição do projeto para Rio Branco! A primeira Feira Segura do Estado é fruto da parceria entre Senar – AC e Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA).

Anote no calendário e prestigie: dia 30/04 (sexta-feira), a partir das 5h no Mercado Beatriz Lucio Brana (rua da delegacia no bairro Manoel Julião). Não perca!