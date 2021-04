Ex de Jorge se pronuncia após sertanejo se casar com sua amiga de infância: ‘Chocada’

Ina Freitas, ex-mulher do cantor Jorge, da dupla com Mateus, se pronunciou nas redes sociais sobre o casamento do ex-marido. O cantor oficializou a união com Rachel Boscati. Ela foi madrinha de casamento do casal, é amiga de infância de Ina Freitas e foi casada com Pedro Freitas, seu irmão.

“Estou chocada com a quantidade de mensagens. Não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer o carinho que vocês têm comigo. E está tudo certo, cada dia melhor. Estou no melhor momento da minha vida. Obrigada pela preocupação”, disparou.

O sertanejo Jorge, da dupla com Mateus, trocou alianças no civil com Rachel Boscatti no fim de março. Os dois se conheceram durante a pandemia, em março do ano passado. Nas redes sociais, eles optaram em adotar o silêncio e raramente compartilham detalhes da vida íntima.