Flamengo terá patrocínio da Amazon na Supercopa do Brasil, diz site

O Flamengo terá um novo patrocinador nas costas da camisa no duelo contra o Palmeiras, válido pela Supercopa do Brasil. De acordo com o portal UOL, o time rubro-negro fechou acordo pontual com a Amazon Prime Vídeo para estampar a marca no próximo domingo.

Ainda conforme informações do portal, a Amazon fará ações nas redes sociais do Flamengo.

O time carioca chegou a negociar com a gigante norte-americana para ser patrocinadora master do clube, em 2020, mas as conversas não avançaram. A pandemia foi empecilho, de acordo com a Amazon. O local hoje é preenchido pelo Banco de Brasília (BRB), principal parceiro do Flamengo na atualidade.

