Cameli oficializa retorno ao PP em reunião com dirigentes e parlamentares

O governador Gladson Cameli oficializa nesta segunda-feira (12) seu retorno ao Progressistas, partido pelo qual se elegeu deputado federal, senador e governador do Acre.

Ele participa de reunião interna na sede da sigla em Rio Branco com a senadora Mailza Gomes, presidente estadual da legenda e uma das principais articuladoras para o retorno do governador ao PP.

Estão presentes também os deputados estaduais Gehlen Diniz, Nicolau Junior e Bestene, além dos vereadores de Rio Branco Samir Bestene, N. Lima e Rutênio Sá.

Três dos cinco prefeitos eleitos pelo partido também participam do encontro, como Rosana Gomes, de Senador Guiomard, Bené Damasceno, de Porto Acre, e Kiefer Cavalcante, de Feijó. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não deve comparecer ao ato.

O governador havia se afastado do PP em meados do ano passado após divergências em relação às eleições municipais. O gestor queria levar o partido a apoiar a reeleição de Socorro Neri (PSB) enquanto que a direção da legenda preferiu candidatura própria com Bocalom, que acabou vitoriosa.