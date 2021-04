No Acre, Polícia Federal encontra duas crianças procuradas pela Interpol

Na tarde desta sexta feira (16), a Polícia Federal encontrou próximo à fronteira com a Bolívia duas crianças procuradas no Brasil.

A suspeita era de que as crianças tinham saído do país com o pai. A mãe, que não havia consentido, já havia pedido ao judiciário uma medida protetiva contra o pai das crianças antes desse ocorrido.

Após o descumprimento da medida protetiva e sequestro das crianças, a Interpol e a Polícia Federal foram informadas. Na tarde desta sexta feira a Polícia Federal obteve a informação que as crianças estariam num sítio, no Brasil, próximo à fronteira com a Bolívia.

O pai fugiu com a chegada da polícia, os menores foram resgatados e entregues a mãe.