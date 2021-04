Secretário de Bocalom é chamado de “malandro mentiroso” na Câmara

O fato de a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco vacinar contra a Covid-19 alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) e deixar de imunizar os alunos da Uninorte foi o tema principal da sessão desta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores.

Saiba mais: Alunos de medicina não foram vacinados pois não estão na linha de frente, diz Semsa

O vereador Ismael Machado (PSDB) se revoltou com o secretário Frank Lima, que segundo ele, não tem preparo para gerir a pasta da saúde municipal. “É o tipo de pessoa que chama problema. Não tem palavra e também não tem habilidade nenhuma para resolver os problemas que aparecem”, disse.

O parlamentar prosseguiu o discurso afirmando que Frank tem tratado os vereadores de forma suspeita, não dando a devida atenção aos fiscalizadores da gestão.

“Também vejo um pouco de malandragem no trato com nós, vereadores. Ele promete, vem com soluções, mas não cumpre”, concluiu.

A reportagem não conseguiu contato com o secretário até a publicação desta matéria. Procurada, a assessoria da Semsa nos enviou a seguinte resposta: “diz ao vereador para ele procurar uma lavagem de roupa que aqui na Secretaria de Saúde estamos todos muito ocupados vacinando pessoas e lutando no combate o Corona Vírus entre outros assuntos referentes a saúde pública de atenção básica”.