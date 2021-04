Sisu divulga resultado para vagas em universidades públicas e abre lista de espera

Aaaaa passei 🙏 obrigado Sisu por me dar a melhor notícia da minha vida ❤️ Vou ter um treco 😭 pic.twitter.com/01aBBVAe1T

— lia as sr. ferro 𔘓︎ (@fallinart_) April 16, 2021

GENTE 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 UFV EU TO CHEGANDO EU VENCI O SISU pic.twitter.com/0lzhkmpTH3

Na véspera do anúncio, candidatos disseram nas redes sociais que conseguiram visualizar antecipadamente os resultados via uma brecha no QR Code.