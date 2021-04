A Conmebol realizou nesta sexta-feira (9/4) o sorteio que definiu os grupos da Copa Sul-Americana de 2021. Corinthians, Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Ceará e Red Bull Bragantino já sabem quem serão seus adversários na competição.

Na divisão, o Red Bull Bragantino pegou o caminho mais difícil, no Grupo G, ao lado do Emelec, Tolima e Talleres, além do Corinthians que terá de enfrentar, também, a altitude.

