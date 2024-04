Esposa de Arlindo Cruz, Babi atualiza estado de saúde do cantor

A esposa de Arlindo pontuou ainda que o marido “é muito forte e tem uma missão a cumprir”. “[É] uma purificação espiritual que o ser humano não consegue entender. Quem só pensa na matéria e no que é palpável, não entende. Mas para quem acredita em missão…”, pontuou.

Ela também revelou que, mesmo com o artista internado, o Instituto Arlindo Cruz será lançado nesta sexta-feira (26/4), no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Segundo ela, a ideia “é preservar a obra e imortalizar o imortal: a obra, o acervo e o legado dele”.

“O show tem que continuar, como ele mesmo escreveu, para a eternidade”, completou.

Esposa de Arlindo Cruz explica motivo da internação do cantor

A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, explicou o que motivou a nova internação do cantor. Ele foi hospitalizado no último domingo (21/4) e segue sob acompanhamento na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

“Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, o Arlindo é traqueostomizado, tem GTT [sonda alimentar ligada ao abdome], são sete anos acamado. Chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo”, explicou a mulher em entrevista à Quem.

Ela disse ainda que houve uma melhora no quadro do marido e que ele está em tratamento semi-intensivo. “Ele está com tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele. Dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem.”

Arlindo Cruz passa mal e volta a ser internado no Rio

Como noticiado com exclusividade pela Coluna Fábia Oliveira, Arlindo Cruz voltou a ser internado, no último fim de semana, após passar mal em casa. A coluna descobriu, com exclusividade, que o cantor, que sofreu um AVC há 7 anos, precisou ser levado à Casa de Saúde São José, na zona sul da cidade, onde precisou passar por exames.

Fontes desta colunista que vos escreve revelaram que o sambista já não estava bem no último sábado (20/4), mas seu quadro se agravou na madrugada de domingo (21/4) e familiares resolveram levá-lo ao hospital, onde passou por exames e está sendo acompanhado por especialistas.

Nossa equipe procurou a assessoria da unidade de saúde em busca de mais informações, mas ainda não recebeu um retorno.

7 anos após o AVC

Babi Cruz se emocionou ao contar para os seguidores que no último dia 17 completaram exatos sete anos do Acidente Vascular Cerebral (AVC) do marido, Arlindo Cruz. No Instagram, ela compartilhou um vídeo emocionada ao falar sobre o assunto.

“Ô, minha gente, 17 de março, é aquele dia que eu gostaria de dormir, dormir, dormir, esquecer que esse dia existe. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu tenho que acordar e encarar de frente a realidade. Não tem como fugir não, tem como mudar”, começou Babi na rede social.

Ela lembrou que não escuta o marido desde o AVC. “Hoje fazem exatos sete anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade. E, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo desmanchou”, detalhou.

A esposa de Arlindo Cruz lembrou ainda que os dois estão juntos desde 1986 e que têm vivido muitos aprendizados desde então. Além disso, aproveitou para agradecer e celebrar o marido.

“Obrigada por você ser o grande herói da minha vida. O ser humano mais precioso do mundo. Um encanto em forma de gente. Uma verdadeira entidade com nome Arlindo Cruz. Obrigada por você existir e ter me escolhido para viver ao seu lado por toda vida”.