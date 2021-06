A Fazenda 13: Record quer Prior e dois famosos ex-BBBs 21; saiba quem são

A Record está correndo contra o tempo para fechar o elenco da nova edição de seu reality show mais famoso, “A Fazenda 13”.

Isso porque falta poucos meses para a estreia do programa e muitos convites para o confinamento foram negados. Mas, para uma edição de sucesso a emissora está mirando até recentes ex-BBBs.

A princípio, segundo a coluna de Leo Dias, a Record está tentando levar o participante mais polêmico do BBB 20, Prior. Mas, parece que a negociação não tem sido tão fácil para a emissora.

Além dele, outros 2 ex-BBBs também estão na mira do reality show rural, desta vez do BBB 21.

Ex-participante do BBB 21 e de “O Limite”, Bill está na mira da Record

Recentemente, Bill deu a entender que pode estar indo para seu terceiro reality show em um ano. Isso porque em em uma caixa de perguntas do instagram, um seguidor perguntou “entraria em um novo reality?” e o personal respondeu: “fiquem de olho”.

Assim, desde então, as suspeitas sobre ele estar em “A Fazenda 13” aumentaram nos bastidores da Record.

Assim como Bill, ainda segundo o colunista, outro ex-BBB 21 também é alvo da Record: Arthur Picoli (de Conduru).

A princípio, uma dos objetivos dos produtores de elenco do reality é pegar um pouco do sucesso e da repercussão do último BBB. Isso porque o reality bateu vários recordes e rendeu na internet.

Em tempo, a emissora da Barra Funda lida com uma grande dificuldade em suas negociações com os famosos ou semi famosos.

De antemão, para participar de “A Fazenda”, muitos deles pedem cachês altíssimos e a Record não estaria disposta a arcar com muitos deles.

Vale lembrar que este problema de cachê a Rede Globo não tem no Big Brother Brasil. Isso porque a maioria entra anônimo e recebem apenas um salário mínimo. A princípio, quanto aos famosos, nenhum cachê foi revelado.