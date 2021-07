Criminosos usam nome de jornalista do SBT para dar golpe; entenda

Criminosos estão usando o nome e as fotos do apresentador do Bake Off Brasil, Dony De Nuccio, para aplicar golpes através da internet. Os bandidos se passam pelo jornalista para pedir dinheiro às vítimas após conquistar a confiança delas em sites de relacionamento.

Até mesmo o pai de Dony, Andrês De Nuccio, chegou a ser abordado pelos golpistas, mas não foi enganado. Segundo fontes da coluna, a foto do jornalista está sendo usada, inclusive, em sites de outros países, como Vietnã, Tailândia, Indonésia e Holanda.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!