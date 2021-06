Enem 2021: resultado da isenção deve ser liberado nesta quarta; saiba mais

Quanto ao Enem de 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), o prazo para pedir pela isenção da taxa começou em 17 de maio e se encerrou no dia 28 do mesmo mês.

Aqueles que faltam à última edição, inclusive, deveriam informar o motivo da ausência dentro do mesmo período.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o resultado dos pedidos será divulgado no dia 09 de junho de 2021 pelo portal do Inep.

Para pedir isenção no Enem 2021, os candidatos tinham que atender a algum dos seguintes critérios:

Estar cursando a última série do nível médio em 2021 (escola da rede pública de ensino);

Ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral em instituição privada. Além disso, era preciso ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Ser membro de família com baixa renda, desde que a unidade estivesse inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). Foi necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) para seguir com o pedido de isenção no Enem 2021.

Resultado da isenção sai no dia 09/06; veja calendário completo do Enem 2021

Tanto as justificativas de ausência no Enem 2020 quanto os pedidos de isenção foram anteriores ao prazo para se inscrever na versão de 2021.

Aqueles que conseguirem se isentar da taxa, de acordo com o Inep, terão que fazer suas inscrições na mesma data prevista para os demais participantes: entre 30 de junho e 14 de julho de 2021.

Acompanhe, abaixo, o calendário completo de atividades relacionadas ao Enem de 2021. As datas estão disponíveis no edital de nº 28, publicado no Diário Oficial da União.