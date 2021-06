Governo pode pagar parcelas atrasadas do auxílio emergencial

A executiva informa que a decisão de restituir as parcelas não pagas no auxílio emergencial no ano passado, foi tomada diante a vitória do grupo envolvido, uma vez que pressionaram o Ministério da Cidadania para que as solicitações canceladas fossem revistas.

“Como os canais de comunicação do Ministério da Cidadania são falhos, os beneficiários encontram apoio nas organizações sociais. Em síntese: quando o governo ouve, os mais vulneráveis ganham”, disse Paola.

Como verificar se tenho direito a restituição?

Para constatar se sua solicitação do auxílio emergencial foi reavaliada e considerada pelo governo, basta acessar o site e informar seus dados pessoas para realizar a consulta.

Após confirmar a busca, a plataforma exibirá a informação que consta a inclusão ou não na lista de solicitações reconsideradas. Futuramente, pelo mesmo acesso, o cidadão poderá acompanhar as datas de recebimento, envio de pedidos, justificativa para negativa, situação da segunda solicitação, bem como a contestação do pedido negado.

Outras informações podem ser adquiridas por meio do site oficial da Caixa Econômica Federal “auxilio.caixa.gov.br” ou pelo atendimento telefônico 111.