Ladrão que obrigava vítimas a masturbá-lo durante roubos é preso

Investigadores da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) prenderam, nesta terça-feira (29/6), um homem que costumava roubar residências em Sobradinho e obrigar mulheres a masturbá-lo durante os crimes. A última vítima foi uma mulher de 19 anos, violentada quando estava sozinha em casa, na tarde de 9 de junho, na Quadra 2, em Sobradinho.

Durante o crime, o estuprador roubou o celular e o notebook da vítima e a violentou. Em seguida, fugiu do local. De acordo com as investigações, Leandro Souza Silva, 23 anos, teria cometido outros seis roubos, todos em Sobradinho. Após estuprar a jovem, ele fugiu do DF.

Policiais da 13ª DP descobriram que o ladrão e estuprador estava escondido em Luziânia, no Entorno do DF. “Leandro havia chegado há pouco tempo da Bahia e morava em barracas perto do shopping de Sobradinho, mas fugiu após cometer esse estupro”, explicou o delegado-chefe da unidade, Hudson Maldonado.

Maldonado explicou que o criminoso ficará preso temporariamente para que o caso seja finalizado. “Na delegacia, ele negou que tivesse cometido os crimes, mas todas as vítimas o reconheceram sem pestanejar”, disse.