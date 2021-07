Ladrões do ‘Citroen’ podem ter agido em ao menos três roubos a casas de CG-MS

CAMPO GRANDE (MS) – O Contilnet publicou pela manhã que Frio em CG não segura ladrões que roubam dois lugares em R$ 1,5 milhões , onde citava que poderia ser uma quadrilha assaltando casas a bordo de um veículo Citroen. A suspeita parece que se confirmou, com apresentação ou chegada a polícia de outros casos semelhantes em Campo Grande. Até este meio da tarde, 16 hs (horário de MS), já são três as denuncias de roubo, que teriam o uso do veículo Citröen de cor prata. Os fatos vem após a divulgação de imagens de câmeras de segurança de bandidos nesta manhã pela imprensa local.

Além do caso, que registramos na Vila Gomes, houve uma invasão de uma casa no bairro São Francisco, região central da Capital, e, outra situação foi no bairro Vila Jacy, região Oeste da cidade, mas próxima do centro. Todos contaram serem alvos dos mesmos ladrões. O carro teria sido incendiado pelos bandidos.

A casa na Vila Jacy é de uma idosa de 70 anos, que relatou estar muito abalada com a situação e que ela e o marido estavam viajando para visitar a filha em Brasília, quando no dia 23 deste mês, os bandidos entraram na sua residência. “Eles entraram pelo portão social arrombando a porta de madeira e levando uma caixa com bijuterias. Eles demoraram apenas dois minutos para entrar na minha casa. Tentaram desativar o alarme, mas não conseguiram”, registrou a senhora.

Conforme dados da Polícia, este carro teria sido usado em um arrombamento há 8 meses, mas nada muito valioso foi levado no crime anterior segundo informações. Já no furto de ontem (28), jóias avaliadas em R$ 200 mil teriam sido levadas junto de uma arma antiga de coleção, dentre outros objetos. Naa matéria anterior, proprietário apontaram prejuízos de até 1 milhão. Mas os cálculos do que foi furtado ainda estão sendo levantados.

Imagens divulgadas, bandidos desfazem de carro

Após a imprensa divulgar hoje, as imagens do “Citroen ladrão”, os bandidos podem terem se desfeito do carro.

A polícia anunciou que faz a perícia em um carro Citröen encontrado incendiado nas proximidades do Alphaville em Campo Grande, que poderia ser o veículo usado nos furtos as residências na cidade.

Nesta manhã, imagens do furto foram divulgadas e é possível ver quando os ladrões chegam em frente a residência, sendo que um desce e depois de entrar na casa, o portão de elevação da garagem é aberto e os bandidos entram com o carro para levar os objetos furtados.

A ação é muito rápida, mas mesmo com circuito de TV, eles estão com capuz na cabeça, o que dificulta a identificação.