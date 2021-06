Melhores duplas brasileiras de vôlei de praia estreiam no Superpraia

Bicampeões da temporada Open do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, André Stein e George vão em busca de mais um bicampeonato nesta semana.

A dupla conquistou a edição do Superpraia em 2019 e vai defender o título. A estreia será nesta quarta-feira (23), a partir das 09h40, contra Bernardo e Eduardo.

“A gente está bem empolgado. Uma competição atrás da outra tem um desgaste também, mas, por rodar o Circuito Mundial, estamos mais acostumados. O foco era ganhar as duas etapas. Chegamos na final nessa primeira, acabamos tropeçando na final, mas agora vamos com mais força para ganhar outro ouro. Ainda mais que é na principal competição da temporada”, afirmou André.

Campeões da nona etapa do circuito nacional no masculino depois de um período sem disputarem competições, Bruno Schmidt e Evandro (DF/RJ), que serão representantes brasileiros na Olimpíada, fizeram a primeira partida no torneio na manhã desta terça, vencendo Leo e Gabriel por 2 sets a 0 (21×12, 21×16).

“É muito importante para a gente voltar a competir. Ainda temos dúvidas em relação ao último torneio na Suíça (do Circuito Mundial). Eu tive que me ausentar de grande parte da temporada. Tive que fazer uma pré-temporada no meio das competições. Foi ótimo voltar a jogar o Circuito Brasileiro, estava um bom tempo afastado, com saudade já. Gostei muito desse evento na Urca, belíssimo. É realmente um privilégio jogar nessas condições. Ter estendido o torneio até o final foi ainda melhor. Complementa bem o que a gente queria, em pouco tempo jogar ao máximo, treinar ao máximo. Óbvio que nosso foco está daqui a um mês, tentar botar nossas condições físicas e técnicas no máximo para lá. Com relação ao Superpraia, minha expectativa é não ter expectativas, acho que é a melhor coisa. Como fiz nesse torneio da semana passada. Jogar dia a dia, aproveitar cada jogo, cada set, para botar em prática o que não fiz nos meses passados. Óbvio que quero jogar, gosto de jogar até o fim. O que me dá prazer é jogar o torneio do início ao fim”, declarou Bruno, campeão olímpico e tetracampeão do Superpraia.

Além de Ana Patricia/Rebecca, as duplas participantes do torneio feminino são Bárbara Seixas/Carol Soberg (RJ), Elize Maia/Thamela (ES), Josi/Juliana (SC/CE), Andressa/Vitoria (PB/RJ), Taina/Victoria (SE/MS), Taiana/Hegê (CE), Aline/Neide (SC/AL), Verena/Angela (CE/DF), Cacá Richa/Carol Horta (RJ/CE), Erica Freitas/Thati (MG/PB), Val/Vivian (RJ/PA), Talita/Maria Elisa (AL/RJ), Rafaela/Jessica (PA), Ana Luiza/Tory (SC/CE), Fabrine/Solange (BA/DF), Izabel/Teresa (PA/DF), Talita Simonetti/Victoria Strehl (CE/RS), Flavia Moura/Barbara Ferreira (RJ) e Andrezza/Fernanda Melo (AM/BA).

Entre os homens, além de André Stein/George e Bruno Schmidt/Evandro, os participantes são Guto/Arthur Mariano (RJ/MS), Renato/Adrielson (PB/PR), Fabio/Allison Francioni (CE/SC), Vinicius Freitas/Vitor Felipe (ES/PB), Oscar/Thiago (RJ/SC), Maia/Vinicius Cardozo (RJ), Hevaldo/Adelmo (CE/BA), Marcus/Jô (RJ/PB), Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR), Leo Vieira/Bruno de Paula (DF/AM), Felipe Cavazin/Luciano (PR/ES), Rafa/Fernandão (PR/ES), Harley/Averaldo (DF/TO), Lipe/Anderson Melo (CE/RJ), Leo Gomes/Gabriel Gouveia (RJ), Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR), Alvaro Andrade/Rafael (SE/PB) e Felipe/Jefferson (DF/CE).

Dentro do planejamento de cada dupla visando aos Jogos Olímpicos de Tóquio, Ágatha e Duda (PR/SE) e Alison e Álvaro Filho (ES/PB) não disputarão o Superpraia.

O evento segue até sexta-feira (25) com os jogos sendo transmitidos no site voleidepraiatv.cbv.com.br.