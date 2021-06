PF pede indiciamento de Deputado de MS por ‘inventar’ atentado contra si

CAMPO GRANDE (MS) –¬† O deputado federal por Mato Grosso do Sul, Loester Trutis (PSL-MS), ap√≥s um ano e quatro m√™s de ser ou se fazer noticia com poss√≠vel crime tramado para mata-lo, √© ‘desmascarado’ pela PF-MS (Policia Federal em MS). Agora, ele √© que ir√° responder por quatro crimes (veja abaixo) ante a ‘inven√ß√£o’ do atentado contra si em rodovia do Estado no m√™s de fevereiro de 2020. A Federal enviou processo ao STF (Supremo Tribunal Federal), para abertura de indiciamento, pois ele tem foro privilegiado.

A Pol√≠cia Federal concluiu nesta semana, que o parlamentar simulou o atentado a bala, denunciado-registrado por ele, no dia 16 de fevereiro. Conforme a PF, o inqu√©rito foi fechado oficialmente no √ļltimo dia 28 de maio e encaminhado nesta quarta-feira (16) para a ministra Rosa Weber, STF, que √© respons√°vel pelo caso que investigado pela PF, devido Trutis ser membro da C√Ęmara dos Deputados.

Conforme a PF, agora, o deputado Рbolsonarista, fã de armas e então admirador da PF, hoje não mais Рdeve ser indiciado por quatro crimes. Além disso, ele ainda pode responder pelos crimes de posse ilegal de armas de uso permitido e uso restrito, que foram encontradas em sua residência na Operação Tracker, deflagrada em 12 de novembro de 2020.

O ex-assessor parlamentar e empres√°rio Ciro Nogueira Fidelis (PSL), que estava com ele, foi indiciado por dois crimes, pois foi acusado tamb√©m de ajudar a ‘inventar’ o atentado e teve at√© participa√ß√£o no “tiroteio”.

Crime cinematogr√°fico

Os delegados Glauber Fonseca de Carvalho Ara√ļjo, da PF em MS e Fernando Schwengber Casrin, de Bras√≠lia, conclu√≠ram que Trutis n√£o sofreu nenhum atentado. Assim como aconteceu em hist√≥rico caso do ex-prefeito de Dourados, Ari Artuzi, em 2006. Trutis teria simulado o atentado para criar fato pol√≠tico. Ele estaria planejando sair candidato a prefeito da Capital, pois era ano eleitoral.

Contudo, os delegados apontam que a investiga√ß√£o n√£o conseguiu descobrir a real motiva√ß√£o do crime.¬†“A suspeita √© de que tenha sido para impulsionar a candidatura a prefeito de Campo Grande, que acabou n√£o se concretizado ap√≥s ele ser destitu√≠do do cargo de presidente do diret√≥rio municipal do partido”.

Segundo o relato do deputado, ele e o assessor sa√≠ram da Capital na madrugada de domingo, 16 de fevereiro, para cumprir agenda em Sidrol√Ęndia, a 70¬† km de Campo Grande, quando passaram a ser perseguidos por uma caminhonete na BR-060.

O suposto bandido efetuou v√°rios disparos contra o parlamentar, que reagiu e acabou saindo ileso do suposto atentado. Mas, a apura√ß√£o do ‘crime’ n√£o chegou aos fatos narrados pelo deputado, pois os policiais n√£o encontraram vest√≠gios de tiros nem vidros quebrados no local do atentado na rodovia.

Assim e ap√≥s ainda ter base em imagens das c√Ęmeras de vigil√Ęncia e do rastreador do carro, que era locado, a PF concluiu que eles pegaram duas estradas vicinais, pararam o ve√≠culo e efetuaram os disparos.

O crime foi para ele

Ap√≥s n√£o “achar o crime” contra Trutis, ele que virou a ser investigado e com tinha vest√≠gios de p√≥lvora nas m√£os e chegou para prestar depoimento na superintend√™ncia com uma pistola Taurus calibre 380 sem registro.

De acordo com a PF, ele tamb√©m faltou com a verdade ao repetir na delegacia de que teria sofrido um atentado. “Seria extremamente improv√°vel que o parlamentar, na posi√ß√£o em que se encontrava no interior do ve√≠culo, n√£o teria sido atingido por um dos disparos efetuados‚ÄĚ, concluiu o delegado.

Outra conclus√£o √© de que n√£o houve a participa√ß√£o de outro carro no atentado a bala. Os peritos conclu√≠ram que ‚Äún√£o seria poss√≠vel que um dos disparos que atingiram o ve√≠culo ocupado pelo deputado pudesse ser realizado por algu√©m que estivesse embarcado em outro ve√≠culo agressor, ou seja, o atirador deveria necessariamente estar desembarcado‚ÄĚ.

Com base na Operação Tracker, deflagrada pela PF no dia 12 de novembro do ano passado, Trutis poderá ser indiciado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. O parlamentar estava com um fuzil T4 Taurus, registrado em nome de Jovani Batista da Silva, um revólver 357 e uma pistola 9mm, oficialmente de Ciro Fidelis. A PF concluiu que o parlamentar era o real proprietário das armas. Neste caso, ele será alvo de outro inquérito.

Vai responder se STF deixar

A PF fez sua parte, investigou o caso e como Trutis √© atualmente deputado federal, teve que enviar pedido ao STF. A decis√£o sobre o indiciamento de Trutis caber√° √† ministra Rosa Weber. Em caso de recebimento da den√ļncia pelo STF, o parlamentar poder√° ser julgado e condenado pelos quatro crimes.

A simulação do atentado na madrugada do dia 16 de fevereiro de 2020, Trutis deveria ser indiciado pelos crimes de falsa comunicação de crime, disparos de arma de fogo, dano (causado no veículo) e porte ilegal de arma de fogo.

A PF não o indiciou porque há jurisprudência no STF de que o parlamentar tem direito a foro privilegiado e só pode ser indiciado com aval da corte. Até ser alvo da investigação, ele era um dos maiores fãs do trabalho realizado pela PF no combate à corrução no País.

Eleição inesperada

Eleito na onda de Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018, Loester Trutis se mant√©m fiel ao presidente e tenta manter a fama com cr√≠ticas aos meios de comunica√ß√£o. Ele se apresenta como advers√°rio de organiza√ß√Ķes criminosas que atuam h√° v√°rios anos em Mato Grosso do Sul.

O deputado insiste que foi vítima de um atentado a bala e sempre negou que tenha simulado o ataque.