PM que agrediu morador durante abordagem no AC é solto em audiência de custódia

Após a polêmica envolvendo um sargento da Polícia Militar (PM) flagrado agredindo um homem com chutes e socos na última semana, a Justiça no Acre decidiu soltar o agente que estava preso, em audiência de custódia que aconteceu nesta segunda-feira (28).

O policial não foi afastado do cargo, mas terá que assistir palestras e ficar recluso, em casa, das 19h às 6h, quando não estiver trabalhado. As medidas cautelares foram adotadas pelo juiz responsável pelo caso.

Ele não está livre do processo. O inquérito policial segue aberto e ele responde por lesão corporal, podendo ser indiciado.

Em nota emitida nesta segunda, a assessoria de comunicação da PM disse que o agente estava à disposição da Justiça.

Entenda o caso:

A reportagem do ContilNet apurou a informação de que homens da Polícia Militar no Acre teriam agredido um homem à luz do dia, em Rio Branco. A PM-AC confirmou a informação em nota e afirmou também que o policial militar, filmado espancando um homem na rua neste domingo (27), na Baixada da Habitasa, em Rio Branco, foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça, comunicou a PM, em nota encaminhada nesta segunda-feira (28).

De acordo com a corporação, a vítima da agressão policial portava arma branca e ameaçava pessoas. No entanto, ao invés de ser apenas imobilizado para ser levado à delegacia, o homem recebe pelo menos sete socos e um chute de um policial fardado. Outro agente assiste a tudo e não faz nada para impedir o colega de cometer as agressões.