Professora que morreu com marido PM sonhava ser policial e fez aniversário 2 dias antes do acidente em RO

“E a vida é mesmo esse emaranhado de sensações; talvez ontem triste – hoje feliz. Ontem doía – hoje já floresceu novamente. Ontem era medo – hoje a FÉ já bateu na porta e virou coragem. Viver é isso, passar por todas as coisas sem permitir desistências. Porque o que ontem não tinha possibilidades, pode ser no hoje novas realizações”, escreveu Kesia no dia do aniversário.