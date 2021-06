Verstappen lidera segundo treino livre e é o mais rápido do dia; Hamilton é 4º

Na verdade, quem registrou a volta mais rápida da segunda sessão de treinos livres foi justamente o heptacampeão mundial, que virou 1min05s335 na sua melhor passagem, mas Hamilton excedeu os limites de pista na curva 10 e teve seu tempo deletado pelos comissários da prova. No fim, o inglês terminou na quarta colocação com 1min05s796.

Daniel Ricciardo, às voltas com os problemas de adaptação ao carro da McLaren, teve um segundo treino livre alentador e foi o segundo mais rápido.

O australiano ficou a 0s336 (1min05s748) do tempo de Verstappen. Destaque também para Esteban Ocon, que andou muito bem com a Alpine. O francês foi o terceiro colocado, enquanto que o espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, foi o quinto.

O alemão Sebastian Vettel foi o sexto colocado com a Aston Martin, seguido pela McLaren do inglês Lando Norris e pela outra Aston Martin, do canadense Lance Stroll.

O mexicano Sergio Pérez, com a Red Bull, foi o nono, enquanto que o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, fechou o Top 10.

Valtteri Bottas, por sua vez, foi protagonista de um incidente bizarro. Quando se preparava para fazer os trabalhos de simulação de corrida com pneus duros, o finlandês rodou imediatamente ao sair do pit-lane da Mercedes.

Por sorte, tudo ocorreu sem maiores consequências para ele, que acabou a sessão em 12.º lugar. Foi novamente um treino livre equilibrado, com os 14 primeiros no mesmo segundo do líder.

Com uma chuva que parecia estar cada vez mais perto do Red Bull Ring, a Fórmula 1 partiu para o segundo treino livre do GP da Estíria com 19 pilotos.

Isso porque a Honda detectou um problema na unidade motriz do carro do francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, e precisou de mais tempo para fazer as devidas verificações.

A Fórmula 1 volta a acelerar neste sábado no Red Bull Ring. O terceiro treino livre está marcado para 7 horas (de Brasília), enquanto que o treino oficial de classificação, que definirá o grid de largada, acontece às 10 horas, mesmo horário da corrida no domingo.