Votorantim Cimentos abre vagas de estágio em Manaus

A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas até o dia 28 de junho para o Programa de Estágio Universitário no Amazonas. São oferecidas uma vaga para Estágio em Operações Logísticas e Portuárias e uma vaga para Estágio em Operações Logísticas, ambas em Manaus.

Inscrição: Faça aqui a inscrição para o programa de estágio

A empresa informou que estagiários vão receber Bolsa Auxílio de R$ 920 a R$ 1500, assistência médica, vale transporte, seguro de vida e vale refeição.

Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos.

Processo seletivo

A seleção do Programa de Estágio Universitário da Votorantim Cimentos será feita de forma online. Os candidatos aprovados na primeira fase da avaliação participam de dinâmicas e entrevistas individuais.

O programa começa no mês de agosto de 2021 e terá duração de um ano com possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo da previsão de formatura.