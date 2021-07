Abandonado no canal após ser atropelado, cachorro precisa de cirurgia que custa R$ 10 mil; ajude

No dia 12 de maio, o cãozinho de rua chamado Bento, que vivia vagando próximo ao Park da Maternidade, foi atropelado. O motorista fugiu do local e após cerca de dois dias sofrendo, ele foi resgatado dentro do esgoto.

A advogada e protetora de animais Larissa Lins foi quem resgatou o animal com a ajuda de um grupo de pessoas que alimentam os animais de rua no bairro tropical e adjacentes. O grupo recebeu imagens do animal convalescendo no esgoto e ele foi reconhecido. “Quando recebemos a foto reconhecemos que era o Bento, pois sempre o alimentávamos, quando fomos buscá-lo, um rapaz disse que ele havia sido atropelado há dois dias e não conseguia mais levantar”, disse.

O cachorro, visivelmente debilitado, foi levado para uma clínica veterinária onde passou por diversos exames. “No dia que foi resgatado ele, que é bastante dócil, estava inclusive super agressivo por causa das dores”, explicou.

Veja vídeo do resgate:

Em uma radiografia, ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco e displasia coxofemoral avançada. Para ter uma chance de voltar a andar, Bento precisa passar por uma cirurgia que não é feita por nenhum profissional no Acre e por isso, um veterinário de São Paulo viria ao estado realizar o procedimento.

A cirurgia custará de cerca de R$10 mil . Para custear o valor, a advogada organizou uma vakinha online que até o momento conta com 24 apoiadores e arrecadou pouco mais de R$ 2 mil.

Larissa explica que pelos problemas na coluna, Bento necessita de cuidados constantes para necessidades básicas. “Hoje o Bento tem um lar provisório maravilhosa, que o abriga, cuida, limpa suas necessidades, lhe dar de comer e ainda ajuda com os exercícios passados pelo veterinário pra que a musculatura dele não atrofie”, detalha.

Além da ajuda para custeio do valor para a cirurgia, Larissa está arrecadando dinheiro também para outros custeios. Bento precisa realizar duas ressonâncias que, de acordo com a advogada, nenhuma clínica em Rio Branco aceitou fazer o procedimento que precisará ser feito em Ariquemes (RO).

“Cada ressonância custa em R$ 800,00 e o veterinário que vem de São Paulo para realizar a cirurgia, diz que só virá se tiver essas ressonâncias em mãos”, explicou a advogada.

Bento também vai precisar passar por outra cirurgia, a de castração. Segundo Larissa, em um dos exames foi detectado o aumento da próstata que potencializa os problemas na coluna.

“Toda e qualquer ajuda é bem vinda!! Além da ajuda também com ps custos/cuidados mensais que ele necessita, como medicação pra dor, ração, banho e tosa (pois faz xixi sentado e suja-se muito)”, acrescenta Larissa.

Para ajudar Bento, você pode fazer um Pix para 68999232628, do banco Nubank, ou pela Vakinha online clicando AQUI.