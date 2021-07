Aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 é suspensa em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) confirmou na noite desta terça-feira (12) a suspensão da vacinação da primeira dose contra a Covid-19 em Rio Branco por falta de imunizante. A partir desta terça-feira (13), serão aplicadas somente a segunda dose para o público em geral e a primeira para grávidas e puérperas.

Para tomar a segunda dose, estão aptas as pessoas que já estão vacinadas há mais de 45 dias com o imunizante da Astrazeneca/Fiocruz, e as que tomaram a Coronavac há mais de 28 dias. Para grávidas, o ponto disponível é a Urap Ary Rodrigues, no Segundo Distrito.

As pessoas que não são deste público prioritário e que já estão com a primeira dose podem procurar as unidades de saúde Cláudio Vitorino, Eduardo Asmar, Vila Ivonete, Hidalgo de Lima, Maria Barroso, Bacurau, Valdeisa Valdez, São Francisco, Rosângela Pimentel, Policlínica Barral y Barral e o drive-thru em frente ao 7º BEC das 8h às 16h.

Até a última atualização feita pelos dados do Sistema do Programa Nacional de Imunização no dia 12 de julho, o Acre aplicou 409.622 doses e 101.570 pessoas completaram o esquema das duas doses/dose única. Vale ressaltar que a capital já estava na faixa de idade de 27 anos.