Auxílio emergencial: veja os calendários da 4ª e da 5ª parcela do benefício

Na segunda-feira (5), o governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses.

Até o momento, são 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo programa em 2021. Quando foi lançado, em 2020, eram 45,6 milhões .

Os valores do benefício emergencial 2021 correspondem a R$ 150 (para quem mora sozinho), R$ 250 (para famílias com dois ou mais integrantes) e R$ 375 (para mães chefes de família). Inscritos no CadÚnico e no Bolsa Família estão automaticamente inclusos no auxílio emergencial

O calendário da quarta parcela já está disponível. Clique aqui e confira.

Já o calendário da quinta parcela, apenas um grupo já sabe as datas exatas de recebimento. Os cadastrados no Bolsa Família receberão seguinte o calendário: