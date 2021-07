Calor volta a predominar no AC durante o dia, mas temperatura pode chegar a 12ºC a noite

A semana começa sem alterações no tempo em todo o Acre. A massa de ar polar perdeu completamente sua força e, com isso, as temperaturas voltam a sua normalidade em todo o estado.

A previsão é de mais um dia de tempo firme em todas as regiões acreanas, com muito sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. O calor fica mais forte nesta segunda-feira e no decorrer da semana.