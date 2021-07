Campeonato Acreano: Estrelão e São Chico medem forças na tarde deste sábado

Com dois jogos realizados e apenas um gol marcado, a primeira rodada do Campeonato Acreano-2021 será fechada na tarde deste sábado (10) com duas partidas no estádio Florestão.

O primeiro duelo começa às 15h, com o confronto entre Rio Branco e São Francisco. O Estrelão não vence um estadual desde 2018, algo que não ocorria desde 1995/1996, quando o Juventus conquistou o bicampeonato. O técnico estrelado Irani de Almeida trabalhou três semanas nos ajustes da equipe principal para a estreia no estadual. Segundo ele, o time mostrou evolução durante os amistosos e a proposta de jogo definida para a competição, aos poucos, está encaixando.

Nesta estreia contra o time católico, Irani deverá contar com quase todos jogadores recém-contratados. Um trabalho de bolas paradas na manhã da sexta-feira (9), no CT do José de Melo, fechou a preparação do “Mais Querido”. O provável time da estreia será: Elvis; Peu, Fabrício, Leandro Bahia e Rogerinho; Mamud, Matheus Nolasco, Rabiola e Breno Dias; Zé Roberto e Wanderson.

