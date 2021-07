Cão fica ferido ao lutar com porco-espinho no Amazonas

Pulga, como é chamado, ficou com vários espinhos presos em seu focinho e na língua. Bruna Maciel, dona do cão, conta que ele bravamente enfrentou porco-espinho até que a família acordasse e o ajudasse.

A Polícia Militar foi acionada e ajudou a remover os espinhos do corpo do cachorro. Agora, ele passa bem (veja no vídeo clicando aqui).