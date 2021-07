Centro Integrado de Meio Ambiente começa a ser construído em Cruzeiro do Sul

Para continuar fortalecendo as ações de preservação do meio ambiente, o governo do Estado iniciou as obras para a construção do Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima), em Cruzeiro do Sul. O espaço irá acomodar três órgãos estaduais: Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).

A equipe da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) está em visita a PDSA), autorizado pela Lei Estadual nº 1.420 de 18 de dezembro de 2001. O programa é coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) que realizou toda a articulação junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) para garantir o recurso no valor de R$ 992 mil.

“Essa é mais uma obra do governo, estamos visitando a construção que vai melhorar o desenvolvimento dos órgãos que trabalham com a questão ambiental, além de gerar mais investimentos na cidade com novas obras, fortalecendo a economia e melhorando a estrutura da área civil da regional Juruá”, destacou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento, Cirleudo Alencar.

Com o Cima, a população terá acesso a todos os serviços ambientais para facilitar a vida do produtor rural e da população que necessita dos serviços ambientais. A unidade de Cruzeiro do Sul faz parte dos seis novos centros integrados que irão intensificar as ações de Comando e Controle com atividades monitoramento, fiscalização e educação ambiental.