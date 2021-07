Concurso Banco do Brasil 2021: inscrições abertas para 4.480 vagas

Saiu o edital do concurso Banco do Brasil 2021 para escriturários. São oferecidas 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas. A carreira exige apenas o nível médio dos candidatos e tem ganhos mensais de R$4.508,40.

Diferente das últimas seleções do BB, esta é de abrangência nacional. Conforme o edital, o concurso Banco do Brasil permite que o candidato escolha o local de trabalho. Há oportunidades nos 26 estados do país, além do Distrito Federal.

Neste edital, o BB divide as vagas entre o agente comercial (escriturário tradicional) e o agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de Tecnologia da Informação). Ambos têm o mesmo requisito (nível médio) e remuneração. O que muda são as atribuições .

No caso do escriturário tradicional, há 4 mil vagas em todas as regiões, sendo 2 mil imediatas. Já o escriturário da área de TI conta com 480 vagas, sendo 240 imediatas. Neste caso, as oportunidades são exclusivamente para o Distrito Federal.

Os selecionados terão remuneração de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A carga de trabalho é de 30 horas semanais e o regime de contratação é o celetista. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e os seguintes benefícios:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Acesse o edital para o concurso Banco do Brasil

Inscrições estão abertas até julho

As inscrições para o concurso Banco do Brasil serão abertas nesta quinta-feira, 24. Os interessados deverão se inscrever até o dia 28 de julho, por meio do site da Fundação Cesgranrio , banca organizadora.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas.

Para participar do concurso, é preciso pagar uma taxa de R$38. Membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) podem pedir a isenção até as 23h59 do dia 1º de julho, no site da banca.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção está previsto para ser divulgado no dia 8 de julho. Já a relação final dos isentos será publicada no dia 20 do mesmo mês.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas: 4.480 vagas

4.480 vagas Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$4.508,40

: R$4.508,40 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 24 de junho a 28 de julho

: de 24 de junho a 28 de julho Provas: 26 de setembro

Concurso Banco do Brasil terá provas em setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. No entanto, as disciplinas podem variar de acordo com a área escolhida (agente comercial ou de tecnologia). Veja abaixo:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).’

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, aproveitamento inferior a 50% em Conhecimentos Básicos ou inferior a 50% na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação será, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame será no modelo de um texto dissertativo-argumentativo. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.

Atribuição dos cargos

O Banco do Brasil inovou ao publicar um edital com dois tipos de atuação do escriturário. A seguir você confere as atribuições gerais da carreira de escriturário.

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB; execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia; preparação de correspondências; preparação e processamento de documentos; atualização de registros; resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB; presteza e cortesia no atendimento ao cliente; manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda; execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas; recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos; operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário; qualidade das informações prestadas; qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução; adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Agente comercial x agente de tecnologia

Na prática, as diferenças são grandes entre as denominações do escriturário. O agente comercial atuará como um escriturário tradicional nas agências, reaizando as atividades tradicionais do cargo como atendimento ao cliente e prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços ​​​​​​.

Já o agente de tecnologia atuará como um profissional de Tecnologia da Informação. O BB vem precisando cada vez mais desses profissionais tendo em vista o crescimento do internet banking no país.