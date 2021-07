Concursos abertos: segunda semana de julho soma 18.890 vagas

Se você quer uma vaga na Segurança Pública, este é o momento. Os editais estão saindo e são mais de 18 mil vagas em concursos abertos por todo o país. Você vai perder essa chance.

Além disso, ainda há oportunidades para outras áreas, como a bancária, Saúde, Educação e Administrativa. As chances são em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Nesta semana, o Sudeste ocupa a maior porcentagem das vagas, sendo 39,15%. Mas, o Nordeste (33,94%) e o Norte (25,48%) do país também não ficam muito atrás.

Quer ficar por dentro das principais ofertas e saber como se inscrever? A Folha Dirigida como sempre não te deixa na mão e traz a lista de somatório dos concursos abertos atualizada. Confira!

Concursos abertos da área Bancária

Concurso Banco do Brasil

Aberto em junho, o concurso Banco do Brasil segue sendo o grande destaque. Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, por meio do site da Fundação Cesgranrio , banca organizadora.

No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer. Para participar é preciso pagar uma taxa de R$38.

As provas marcadas para o dia dia 26 de setembro, em diversas capitais. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de ajuda alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

Banco Regional de Brasília (BRB)

O Banco Regional de Brasília (BRB) também está com inscrições abertas para o seu concurso BRB 2021. Ao todo, são oferecidas 200 vagas de analista de Tecnologia da Informação (TI), sendo 100 imediatas e 100 em cadastro de reserva.

Para concorrer é preciso ter o nível superior em Tecnologia da Informação (TI). A remuneração será de R$8.142, para jornada de 30 horas.

As inscrições devem ser feitas por meio do site do Iades , até o dia 15 de julho. A taxa é de R$98 e deve ser paga até o dia 16 de julho. As provas estão marcadas para 8 de agosto.

Segurança se destaca com diversas vagas

Bombeiros RJ

Recentemente, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital para preencher 3 mil vagas temporárias. As inscrições já estão abertos e os cadastros são aceitos até 13 de agosto.

Para isso, o candidato deve acessar o site da FunRio , banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$71,53 (soldado) e R$95,31 (oficial), devendo ser paga até 17 de agosto.

Das oportunidades, 2.548 são para soldados e 452 para oficiais do quadro da Saúde. Para o soldado, as vagas estão distribuídas pelos postos de combatente, motorista combatente (com exigência de Carteira Nacional de Habilitação na categoria B), guarda-vidas e técnicos de enfermagem e socorrista.

Já no oficial temporário, são na área da Saúde, para cargos de: médico (diversas especialidades); enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

Os ganhos inicias são de R$1.226,94, para soldado no primeiro ano, e de R$3.452,55 no segundo ano. Para o tenente (oficial), o valor é de R$7.940,78.

Seap PA

Publicado no final do mês de junho, o concurso Seap PA conta com 1.945 vagas para o cargo de policial penal (o antigo agente penitenciário). Desse total, 1.646 oportunidades são imediatas e 299 para cadastro reserva.

A carreira tem como principal requisito o nível médio completo. Mas, além disso, também é preciso ter a CNH, de acordo com a legislação.

A remuneração inicial dos aprovados será de R$2.810 mais benefícios. O regime de trabalho será por escala 24×72.

As inscrições serão abertas no dia 6 de julho e ficarão disponíveis até o dia 8 de setembro, no site do Cetap . A taxa é de R$50. Já as provas estão previstas para o dia 24 de outubro.

PMERJ oficiais

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o seu concurso PMERJ, com 32 vagas para oficiais.

Para concorrer é preciso ter bacharel em Direito e entre 18 e 30 anos de idade. Além disso, é necessário ter altura mínima de 1,65m (sexo masculino) ou de 1,60m (sexo feminino), até a data limite para a inscrição (27 de julho).

Os interessados devem se cadastrar até o dia 27 de julho, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora. A taxa é de R$75.

Os aprovados ingressarão no curso de formação como aluno-oficial, com ganhos de R$3.146,42. Depois da formação e do estágio, os selecionados irão integrar o quadro de oficiais da PM do Rio de Janeiro, como segundo tenente, com ganhos de R$7.051,94.

PC AL

Publicado em maio deste ano, o edital do concurso PC AL conta com 500 vagas, para as carreiras de agente e escrivão. Nesse caso, são oferecidas 368 e 132 oportunidades, respectivamente.

Em ambos os casos é preciso ter o nível superior completo. Já os ganhos são de R$3.971,76.

Além da escolaridade, no caso dos candidatos ao cargo de agente de polícia, é preciso ser habilitado para conduzir veículos automotores, no mínimo, na categoria “B”, ou provisória.

Já os candidatos ao posto de escrivão devem ter certificado de curso de digitação, além da comprovação de conhecimentos de digitação e Informática, por meio de prova específica, para ambas as carreiras.

As inscrições serão aceitas até as 18h do dia 12 de julho, por meio do site do Cebraspe . A taxa é de R$95. As provas estão previstas para o dia 29 de agosto.

PC CE

O concurso da Polícia Civil do Ceará também está com inscrições abertas. Ao todo, são oferecidas 500 vagas, sendo 400 de inspetor e 100 de escrivão.

Ambos os cargos têm o nível superior completo, em qualquer área, como requisito. Além disso, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria “B”.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3.732,86. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de julho, no site do decan , organizador. As provas estão marcadas para os dias 4 e 5 de setembro.

PC SE

A Polícia Civil do Estado do Sergipe também realiza o seu concurso PC SE. Ao todo, são oferecidas 60 vagas imediatas, nas carreiras de agente e escrivão.

As vagas são destinadas a profissionais com nível superior em qualquer área. A remuneração, para os aprovados, será de R$4.500, para jornada de 36 horas.

As inscrições serão abertas, no site do Cebraspe , no próximo dia 9, e ficarão disponíveis até o dia 27 de julho. As provas estão marcadas para o dia 5 de setembro.

PM MG soldado

A Polícia Militar de Minas Gerais tem dois editais publicados. O primeiro deles conta com 1.653 vagas de soldado. O cargo exige o nível superior em qualquer área e tem remuneração de R$3.962,23.

Nesse caso, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 14 de julho, no site da Polícia Militar de Minas Gerais . A taxa é de R$92,62. Já as provas ocorrerão no dia 15 de agosto.

O segundo edital oferece 30 vagas de oficiais de Saúde, com ganhos de R$10.028,29. Para concorrer, é preciso ter o nível superior na área compatível com a função a ser exercida.

As inscrições serão aceitas até o dia 29 de julho, no site da corporação . A taxa é de R$200,57. Já as provas estão marcadas para o dia 29 de agosto.

PM MG oficiais

O edital mais recentemente publicado é do concurso PM MG para oficiais. A corporação novamente surpreendeu e publicou uma seleção para preencher 120 vagas para o CFO, sendo 108 para homens e 12 para mulheres.

As oportunidades são para graduados em Direito, além de idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,60m.

Ao ingressar no curso de formação, o aprovado é denominado ‘Cadete’. No primeiro ano, a remuneração é de R$6.519,44. Depois da formatura, o Cadete será declarado ‘Aspirante a Oficial’, com antiguidade definida segundo a ordem de classificação no CFO.

Os cadastros serão abertos neste segunda-feira, 12 de julho, e ficarão disponíveis até até 12 de agosto, pelo site da PM MG . A taxa será de R$200,57, podendo ser paga até 13 de agosto. As provas estão marcadas para 12 de setembro.

PM PI

O concurso PM PI também está aberto. Nesse caso, são oferecidas 690 vagas, sendo 650 para ingresso no curso de formação de soldados e 40 para oficiais, com ganhos de R$3.470,66 e R$6.170,09, respectivamente.

Para soldado é preciso ter o nível médio completo, enquanto a exigência para o oficial da Polícia Militar do Piauí é o bacharelado em Direito.

A corporação exige ainda altura mínima de 1m60 (homens) e 1m55 (mulheres), além da carteira de habilitação na categoria “AB”.

Conforme Lei publicada em dezembro, a idade para participar do concurso de soldado é de 18 a 35 anos. Para oficial é de 21 a 35 anos.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de julho, por meio do site do Nucepe, organizador . As taxas são de $90 (soldado) ou de R$120 (oficial). A primeira etapa está prevista para os dias 15 e 29 de agosto.

Confira outros concursos abertos no país

Sesau AL

A Secretaria de Saúde de Alagoas realiza o seu novo concurso Sesau AL. Ao todo, são oferecidas 1.200 vagas, em cargos dos níveis médio técnico e superior.

Os aprovados serão contratados por meio do regime estatutário. Dependendo do cargo, os profissionais poderão atuar com jornadas de 24 ou 30 horas. Os salários irão variar entre R$1.100 e R$3.707,43.

As inscrições são aceitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , até as 18h do dia 23 de julho. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$95 (níveis médio e técnico) ou de R$200 (médico).

As provas objetivas serão realizadas no dia 12 de setembro, nas cidades de Arapiraca e Maceió, em Alagoas.