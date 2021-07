Concursos PF, PRF e Depen: deputado tenta garantir todos os aprovados

Boa notícia aos candidatos que estão avançando de fase nos concursos PF, PRF e Depen. O deputado federal Nicoletti (PSL) anunciou a apresentação de uma emenda que tentará garantir a convocação de todos os aprovados.

A medida foi anunciada pelo próprio parlamentar , por meio das suas redes sociais.

Segundo informou Nicoletti, foi aprensentada a proposta à Comissão de Segurança e na de Orçamento. A emenda à LDO 2022 tentará garantir todos os aprovados dos três concursos da Segurança Pública, que estão em andamento.

Além disso, ele também cita a reestruturação das carreiras, que é um dos pedidos.

O deputado informou que a votação será iniciada já nesta sex-feira, 9, para as emendas na Comissão da Segurança Pública.

Concursos PF, PRF e Depen já tiveram provas aplicadas

Todos os três concursos já tiveram suas provas aplicadas e caminham para realizar as etapas de eventos complementares. A mais adiantada é a PRF, que divulgou recentemente os resultados prelimianares do TAF, avaliação psicológica e documentação.

A PF realizou o TAF do seu concurso na última semana e em breve os resultados também devem ser divulgados.

Após a retomada, as provas do concurso Depen foram aplicadas no domingo dia 27 de junho. A abstenção foi de mais de 66% nas provas, um recorde, ocasionado por conta da pandemia da Covid-19.

Concursos PF e PRF somam 4 mil vagas

Os concursos da PF e da PRF tiveram seus editais divulgados em janeiro. Enquanto a Polícia Federal divulgou no dia 15, a Rodoviária Federal no dia 18, com o mesmo quantitativo.

Tanto uma quanto a outra tem oferta de 2 mil vagas, já anunciadas e garantidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Mas, você ao entrar no edital pode estranhar que traz apenas 1.500 vagas. Mas é isso mesmo. Inicialmente, será esse o quantitativo.

Entretanto, Bolsonaro e os diretores das corporações já garantiram que estão confirmadas mais 500 vagas em ambas, que serão preenchidas pelos excedentes.

E o concurso Depen?

No concurso Depen, o edital trouxe uma oferta de 309 vagas, sendo 294 para o nível médio e 15 para o nível superior.

As vagas de nível médio são para o cargo de agente de execução penal. Além do da escolaridade média, para concorrer também é necessário ter carteira de habilitação, na categoria B ou superior.

As 15 vagas restantes são para o cargo de especialista federal em assistência à execução penal, cujo requisito é o nível superior em diferentes áreas profissionais.

