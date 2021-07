Donos desistem de pets, jogam peixinhos dourados em lago e eles se tornam gigantes

Pode parecer até uma “boa ação”, jogar os peixinhos de aquário em um lago para que vivam livremente. O problema vem depois. E ele é grande. Essa decisão (mais comum durante a pandemia), dizem os especialistas, é bem-intencionada, mas equivocada, e potencialmente prejudicial.

Autoridades em Burnsville, uma pequena cidade a cerca de 24 quilômetros ao sul de Minneapolis (EUA), compartilharam na última semana fotos de vários peixinhos dourados enormes que foram recuperados de um lago local. Os animais descartados podem crescer enormemente e causar estragos, alertou a cidade. O tamanho chega a equivaler ao de uma bola (oval) de futebol americano.

“Por favor, não solte o seu peixinho dourado de estimação em lagoas e lagos!”, alertou a conta no Twitter da prefeitura na noite de domingo (11/7). “Eles crescem maiores do que você pensa e contribuem para a má qualidade da água, limpando os sedimentos do fundo e arrancando as plantas”, acrescentou.

Burnsville, juntamente com a vizinha Apple Valley, começou a pesquisar a população de peixes dourados do lago depois que os residentes reclamaram de uma possível infestação. Trabalhando com a empresa Carp Solutions, especializada no controle de pragas hídricas, as cidades enviaram uma equipe para investigar e se surpreenderam com o tamanho dos peixes encontrados.

‘Peixinhos dourados’ retirados de lago em Burnsville, EUA Foto: Divulgação/Prefeitura de Burnsville

“Você vê peixes dourados na petshop e eles são peixinhos”, disse Caleb Ashling, especialista em recursos naturais de Burnsville, de acordo com o site “MSN News”. “Quando você tira do lago um peixinho dourado do tamanho de uma bola de futebol, fica pensando como ele pode ser o mesmo tipo de animal”, acrescentou.

Longe de ser um animal doméstico inócuo, um peixinho dourado solto em água doce é uma espécie invasora, um organismo que é introduzido em um ambiente, pode se reproduzir rapidamente, superar espécies nativas e destruir um habitat. E embora recebam menos atenção do que organismos invasores, como a carpa asiática ou o mexilhão zebra, os peixinhos dourados estão se tornando um problema crescente em estados americanos, como Minnesota, Virgínia e Washington, e outros países, incluindo Austrália e Canadá.