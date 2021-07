Entenda o que é a síndrome de Guillain-Barré, associada à vacina da Janssen

A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que causa fraqueza ou paralisia muscular. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, é um distúrbio raro e incomum. Em raras ocasiões, casos da síndrome ocorreram em pessoas que foram vacinadas contra a gripe.

O FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos – órgão semelhante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil – atualizou o rótulo da vacina contra o novo coronavírus da Janssen nesta segunda-feira (12), e disse que pode haver um risco maior da síndrome entre as pessoas que foram vacinadas recentemente.