‘Galã de Sena’: empresário detona preconceito sobre bronzeamento artificial para homens

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Morador de Sena Madureira, o empresário Sandocan Texeira de Souza, de 37 anos conversou com nossa coluna sobre um tema bastante polêmico no município, o ‘bronzeamento artificial para homens’.

De acordo com o empresário, o procedimento ainda é tabu pela ala masculina, que não é adepta as sessões para deixar a pele bronzeada. Sandocan comentou com a coluna, que os homens da cidade são machistas com relação ao procedimento, e a procura é mais pelas mulheres e trans. “Eu sou homem, sou hetero, eu faço porque me sinto bem, aumento a autoestima, a gente tem que acabar com esse mundo machista aí. Tem que mostrar que os direitos são iguais. Não só mulheres, trans, podem fazer, qualquer pessoa pode fazer, de qualquer gênero.”

O empresário ainda comentou sobre o sucesso da marquinha do bronzeamente a mulherada, após circular as fotos pelas redes. “Elas adoraram. Depois que as fotos vazaram pela cidade, eu tô o homem mais falado da cidade, tô muito feliz. Isso serve para mostrar para os homens de Sena e do Acre, que bronzeamento não é só mulher e trans que faz, é para todos. É pra gente se sentir melhor.”

Natural de Janauba -Minas Gerais, o empresário já reside há cinco anos no município e se auto intitula “Novo galã de Sena”. Sandocan está namorando, e para cuidar dos seus 83kg e 1.82m, ele recorre as atividades físicas.