Governo define data para realização da Expoacre 2021 e aguarda autorização de comitê

O Governo do Estado já definiu uma data para a 48ª edição da Feira de Exposição Agropecuária do Acre (Expoacre), mas aguarda aprovação do Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19 para realização do evento.

A Expoacre 2021 deve acontecer entre os dias 23 de outubro e 1 de novembro, de acordo com a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, que enviou um ofício à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) na última semana com a solicitação.

“Estamos muito entusiasmados para a realização da feira, mas tudo vai depender do posicionamento do Comitê, que tem autoridade para nos dizer como está o nosso cenário epidemiológico e de vacinação em todo o Estado”, comentou a secretária.

Eliane garantiu que a proposta é oferecer uma feira completa aos acreanos, com exposições variadas e até shows, cumprindo todas as medidas sanitárias obrigatórias e necessárias para combater o coronavírus.

“Se for autorizada a realização da festa, atenderemos todas as normas sanitárias e de segurança para garantir o bem estar e a saúde da nossa população”, continuou.

Os empresários acreanos já acenaram positivamente para o evento, assim como o governador Gladson Cameli.

No ano passado, por conta do avanço da pandemia e do colapso instalado no Sistema Único de Saúde (SUS), a feira foi cancelada.