Imagens mostram momento exato de colisão entre carro e moto na capital; estado de motoboy é grave

O motociclista Edvilson Alves Pereira Melo, 39 anos, ficou gravemente ferido e a esposa dele, identificada como Ana Paula Pereira Melo Alves, 36 anos, ficou em estado estável após um acidente de trânsito, na noite deste domingo (25), no cruzamento da rua General Vieira de Melo com a São Marcos, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Edvilson e a esposa trafegavam em uma motocicleta modelo Factor de cor preta, pela rua São Marcos, quando um idoso ainda não identificado que dirigia um carro modelo Palio de cor cinza invadiu a preferencial provocando a colisão.

Com a força do impacto, o motociclista ficou com um trauma no tórax e Ana Paula ficou com escoriações pelo corpo. Após o acidente, o motorista do carro ficou no local e prestou socorro a vítima, mas acabou sendo ameaçado de morte por uma pessoa não identificada que parou no local e, no momento de desespero, entrou no carro junto com a esposa também idosa e fugiu do local.

Motoboys que passavam pelo local seguiram os idosos pelas ruas do Conjunto Esperança e com medo de morrer, o casal abandonou o veículo em via pública e entrou em motel da região. O veículo do idoso foi apedrejado e teve a lataria e os vidros quebrados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o casal foi encaminhado o caso para para o pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, Guilherme Piassa, Edvilson teve um trauma no tórax e o pulmão perfurado. O pulmão do motoboy teve que ser drenado e o estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, a motocicleta foi removida por um guincho como também o veículo do idoso foi entregue a familiares.

Fotos: