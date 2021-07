Jovem que estava desaparecido há quase 1 mês é encontrado no interior do AC

Depois da repercussão do desaparecimento de James de Menezes Silva Pacheco, de 32 anos, a família do rapaz entrou em contato com o ContilNet para informar que ele foi encontrado no município de Senador Guiomard, onde foi trabalhar como carpinteiro em uma serralheria.

Através dos compartilhamentos que chegaram até o jovem, ele contactou a família para comunicar que estava bem, e que foi ao município a trabalho. Até então, nenhum parente tinha conhecimento do fato.

Até o fechamento desta matéria, o ContilNet não recebeu mais informações sobre o porquê de o rapaz não ter informado à família sobre o desaparecimento.