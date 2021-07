Marília Mendonça se revolta com DJ Ivis após espancamento e massacra sem dó: “Inaceitável!”

O caso de agressão brutal envolvendo DJ Ivis contra a ex esposa Pamella Holanda ainda está sendo muito repercutido, inclusive por famosos. Uma delas, Marília Mendonça, que recentemente foi chamada de falsa por Maraisa e condenada a indenizar compositor por golpe, se revoltou com o famoso e detonou em suas redes sociais.

A rainha do feminejo foi apenas uma das famosas que não se calou perante a barbaridade do DJ. Em seu Twitter e Instagram, Marília Mendonça disparou: “dj ivis, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. é inaceitável, intragável e brutal. que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer oportunidade de tentar se justificar… a culpa NUNCA será da vítima”, detonou.

Leia a matéria completa em MOVIMENTO COUNTRY, clique AQUI!