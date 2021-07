Morador de MS, argentino reúne família e amigos para final: ‘brasileiros também podem torcer pra gente’

A final da Copa América entre Brasil e Argentina significa muito para um morador em particular, em Campo Grande (MS). Conhecido como argentino, Ramón Galeano, comerciante, nasceu em Formosa, no país vizinho, e ficou famoso na capital sul-mato-grossense por sua paixão pela Albiceleste.

Galeano se mudou para Mato Grosso do Sul ainda jovem, nos anos 80, e ficou conhecido por organizar encontros para assistir aos jogos da Argentina em casa, desde o início dos anos 2000, com familiares e amigos. Todos devidamente uniformizados em azul e branco, cores da seleção de Messi e companhia.

Desde que começou com os encontros, no entanto, o ‘argentino de Mato Grosso do Sul’ nunca conseguiu comemorar um título da Albiceleste, que não vence uma competição com a seleção profissional há 28 anos. Desta vez, ele está confiante. “Tenho certeza que vamos ganhar. Na Copa do Mundo de 2018 chegamos muito perto, mas agora o Messi está ‘volando’ ainda mais e sairemos campeões neste sábado”, aponta.

