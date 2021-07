Morte do ex-prefeito Gedeon Barros está prestes a ser esclarecida

O assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), morto aos 52 anos de idade, em Rio Branco, no dia 19 de maio deste ano, está muito próximo de ser desvendado. Foi o que garantiu nesta quinta-feira (01) a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Acre.

A investigação é coordenada pelo delegado Marcos Cabral, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que já ouviu pelo menos oito pessoas, as quais, supostamente, teriam ligações que podem levar à autoria do crime.

“Em breve, teremos algum pronunciamento do delegado. A Polícia Civil não dará mais detalhes”, ressaltou um comunicado da Polícia Civil. O anúncio deverá ser feito nesta sexta-feira (2).