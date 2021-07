No Dia do Beijo, acreano se declara para esposo e revive momentos do casamento; assista

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Após dois anos, no dia que se comemora o dia internacional do beijo, o enfermeiro e professor universitário Rosicley Souza, 38, e o auditor da Fazenda Estadual Breno Caetano, 35, compartilham momentos emocionantes do seu casamento no ano de 2019.

O vídeo postado no Istagram de Cley já recebe o carinho de amigos e seguidores, que torcem pela união e felicidade do casal. Veja o vídeo:

Esse foi o primeiro casamento homoafetivo realizado no clube de eventos Maison Borges, em Rio Branco, e no ano, o site ContilNet compartilhou o momento com vocês. Clique AQUI e reveja!

Em conversa com esse colunista, o enfermeiro e professor da UniNorte, disse que ao longo dos dois anos o amor e parceira só aumenta, acompanhado da cumplicidade.